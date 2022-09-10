Çin 60 Yılda 28.000 Sağlık Personelini Yurtdışına Gönderdi

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından Cuma günü düzenlenen bir basın toplantısında, ülkenin son 60 yılda 28.000 sağlık personelini 73 ülke ve bölgeye gönderdiği ve bu personelin 290 milyon hastaya tıbbi hizmet verdiği açıklandı.

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından Cuma günü düzenlenen bir basın toplantısında, ülkenin son 60 yılda 28.000 sağlık personelini 73 ülke ve bölgeye gönderdiği ve bu personelin 290 milyon hastaya tıbbi hizmet verdiği açıklandı.

Konferansta, Çin'in son 10 yılda sağlıkla ilgili uluslararası değişimleri desteklemeye dair çabalarını iki katına çıkardığı, dünya çapında sağlık yönetimine aktif olarak katıldığı ve dünyanın dört bir yanındaki insanların refahına katkıda bulunduğu kaydedildi.

Çinli sağlık personeli, 30'dan fazla ülkede ücretsiz katarakt ve kalp ameliyatı gerçekleştirdi ve 22 milyon kişiye yardım etti. Konferansa göre, Çin'den 5 uluslararası acil sağlık ekibi Dünya Sağlık Örgütü tarafından sertifikalandırıldı ve uluslararası sağlık yardım misyonlarında 2.000'den fazla sağlık çalışanı yurtiçi veya yurtdışında ulusal düzeyde onurlandırıldı.

Konferansta ayrıca, Çin'in sıtma ve Kovid-19 pandemisinin önlenmesine ve kontrolüne katkıda bulunduğu ve Batı Afrika ülkelerine Ebola salgınına karşı mücadelelerinde yardımcı olduğu belirtildi.