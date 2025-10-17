Çin, 60 Akıllı Konteyner Terminali ile Liman İnşaatında Liderliğini Sürdürüyor

SHANGHAİ, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin, 60 otomatik konteyner terminali inşa ederek dünyada akıllı liman inşaatındaki liderliğini sürdürdü.

Yakında düzenlenecek Kuzey Bund Forumu hakkında cuma günü düzenlenen basın toplantısında ülkede otomatik konteyner terminallerinin ölçekli geliştirilmesine ek olarak, akıllı su yollarının inşasının da hızlandığı belirtildi. Çin'in ulusal elektronik su yolu haritası, toplam 10.000 kilometreden fazla mesafeyi kapsıyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı su taşımacılığı bürosu yetkilisi Gao Haiyun, basın toplantısında, 2025 yılının ilk 8 ayında, Çin'in su yolu yük hacminin 6,56 milyar tona ulaşarak yıllık bazda yüzde 3,8 artış gösterdiğini söyledi. Gao bu dönemde liman kargo hacminin yıllık bazda yüzde 4,4 artışla 12 milyar tona ulaştığını, konteyner hacminin ise yıllık bazda yüzde 6,3 artışla yaklaşık 230 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) olduğunu belirtti.

Çin Ulaştırma Bakanlığı ve Shanghai belediye yönetiminin ortaklaşa düzenleyeceği Kuzey Bund Forumu 2025, 19-21 Ekim tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde gerçekleştirilecek.

Bu yılki forumda, yeşil deniz taşımacılığı, deniz taşımacılığı ağı düzeni, teknik standartlar, hizmet yeniliği ve uluslararası işbirliği gibi alanlarda sektörün en son olan başarıları sergilenecek.