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Çin 6,67 Milyon Hektar Çölleşmiş Araziyi Rehabilite Edecek

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Çin 6,67 Milyon Hektar Çölleşmiş Araziyi Rehabilite Edecek

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin, çölleşmeye karşı verdiği uzun vadeli mücadele kapsamında 2021-2025 yılları arasında çölleşmiş arazilerinin 6,67 milyon hektar kadarını rehabilite edecek.

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin, çölleşmeye karşı verdiği uzun vadeli mücadele kapsamında 2021-2025 yılları arasında çölleşmiş arazilerinin 6,67 milyon hektar kadarını rehabilite edecek.

Çin'in 2021-2030 dönemine ilişkin çölleşmeyle mücadele planına göre, ülkede 2030 yılı itibariyle toplam 12,4 milyon hektar çölleşmiş arazi rehabilite edilmiş olacak.

Planda ayrıca, 2021-2025 arasında çölleşmiş araziler içinde 2 milyon hektarlık çölleşmiş arazinin ve 2030'da son bulacak on yıl boyunca ise toplam 6 milyon hektarlık çölleşmiş arazinin tecrit edilerek korunmasına dair hedefler de açıklanıyor.

Plan Çin'deki çölleşmiş arazileri beş kategoriye ayırıyor ve bunların rehabilite edilmesi veya korunmasında hedeflenen önlemleri tanımlıyor.

Çin son 10 yılda yönetilebilir çölleşmiş arazilerinin yarısından fazlasını rehabilite ederek çölleşmeyle mücadelede büyük yol kat etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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