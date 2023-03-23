Çin, 5G Teknolojisiyle Ev Aletleri İmalatında Verimlilik Artışı Sağladı

5G ağı, Çin'de imalata büyük destek sağlıyor.

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingzhou kentinde bulunan Midea çamaşır makinesi fabrikasında ortalama olarak her 10 saniyede bir çamaşır makinesi üretim hattından çıkıyor.

Bu fabrikada 5G-bağlantılı üretim hatları ve 2.500 parçanın üzerinde 5G destekli terminal ekipmanı bulunuyor.

Malzemeler, otomatik güdümlü araçlarla (AGV) transfer ediliyor.

Kalite kontrol aşamasında 5G+yapay zeka görsel denetim sistemi uygulanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jingzhou'dan bildiriyor. (XHTV)