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Çin, 5G Teknolojisini 5G-A'ya Yükseltiyor ve 6G Araştırmalarını Destekliyor

Çin, 5G Teknolojisini 5G-A'ya Yükseltiyor ve 6G Araştırmalarını Destekliyor
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Çin, 5G teknolojisini 5G-A ağına yükseltmek ve 6G ile ilgili araştırmaları teşvik etmek amacıyla yeni bir yönerge açıkladı. Ülke genelinde veri altyapısının güçlendirilmesi, uluslararası iletişim ağlarının genişletilmesi ve yeni teknolojik altyapıların keşfedilmesi hedefleniyor.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin, 5G teknolojisini 5G-A ağına yükseltmek ve 6G ile ilgili araştırma, geliştirme ve inovasyonu teşvik etmek de dahil olmak üzere ülkenin veri altyapısının inşası için taslak yönerge açıkladı.

Ulusal veri bürosu tarafından cuma günü yayımlanan yönergeye göre Çin, doğu, orta ve batı bölgelerinde yerleştirilecek uluslararası iletişim ağ geçitlerini dengeleyecek ve uluslararası denizaltı ve kara kablo bilgi kanallarını genişletecek. Ayrıca uzay ve yer tesislerini entegre eden uydu interneti de kurulacak.

Görüş almak amacıyla yayımlanan yönergede Çin'in büyük ölçekli, düşük maliyetli, güvenli serbest veri akışını kolaylaştıracağı ve hem merkezi hem de merkezi olmayan işlemler için düşük maliyetli, verimli, güvenilir veri dağıtım ortamı sağlamak amacıyla blok zinciri ve mahremiyeti koruyan bilgi işlem gibi alanlarda yeni teknolojik altyapıyı aktif olarak keşfetmeye yönelik sektör ve bölgeleri teşvik edeceği belirtildi.

Yönergeye göre Çin ayrıca, uygun bilgisayar özkaynakları düzenini izleyecek ve genel amaçlı bilgi işlem gücü, akıllı bilgi işlem gücü ve süper bilgi işlem gücünün yeşil gelişimi ile koordinasyonunu hızlandıracak.

Çin, gelişmekte olan ağ teknolojilerinin yenilikçi uygulamalarını güçlendirmeyi, ağ faturalama yöntemlerini optimize etmeyi, ayrıca doğu ve batı bölgeleri arasındaki veri iletim maliyetini azaltmayı planlıyor.

5G-A ağı, hız, gecikme süresi, bağlantı ölçeği ve enerji tüketimi açısından mevcut 5G şebekesinin kapasitesini aşarak indirme işlemleri için saniyede 10 gigabit ve yükleme işlemleri için saniyede 1 gigabit en yüksek veri hızı seviyesine ulaşacak. Yeni ağ ayrıca milisaniye düzeyinde gecikme süresi ve Nesnelerin İnterneti için düşük maliyetli bağlantı sağlayacak.

Beijing ve Shanghai gibi kentler, bazı bölgelerinde 5G-A ağı hizmeti vermeye başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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