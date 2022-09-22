Çin 5g Baz İstasyonu Yapımında İstikrarlı Bir Şekilde İlerliyor

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin'deki resmi verilere göre, ülkede bulunan 5G baz istasyonlarının sayısı, son yıllarda ülkenin 5G ağının yapımını ilerletme çabalarıyla birlikte istikrarlı bir şekilde arttı. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre Çin, Ağustos ayı sonuna kadar 2,1 milyondan fazla 5G baz istasyonuna sahip oldu ve bu baz istasyonları 2021'in sonuna göre 5,5 puan artarak mobil baz istasyonlarının yüzde 19,8'ini oluşturdu. Bakanlığa göre, bu yılın ilk sekiz ayında yaklaşık 677.000 5G baz istasyonu yapıldı. Bakanlığın verileri, Çin'deki 5G mobil kullanıcı sayısının Temmuz ayı sonunda 475 milyona ulaştığını ortaya koydu. Çin, dünyanın en büyük 5G ağını kurdu. Ulusal İstatistik Bürosu'na ait bir rapora göre, 2021 yılı sonu itibarıyla, ülkedeki 5G baz istasyonlarının sayısı dünya çapındaki toplamın yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor.