Çin, 58 Ülkeyle Düzenli Uçak Seferlerine Yeniden Başladı Güncel Haberler BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin, uluslararası uçuşlar için uygulanan bazı Kovid-19 kısıtlamalarını 8 Ocak 2023 itibarıyla kaldırmasının ardından, geçen hafta 58 ülkeyle düzenli yolcu uçuşlarına tekrar başladı. BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin, uluslararası uçuşlar için uygulanan bazı Kovid-19 kısıtlamalarını 8 Ocak 2023 itibarıyla kaldırmasının ardından, geçen hafta 58 ülkeyle düzenli yolcu uçuşlarına tekrar başladı. Çin Sivil Havacılık İdaresi yetkilisi Shang Kejia, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, 6-12 Şubat tarihleri arasında yerli ve yabancı yaklaşık 98 havayolu şirketinin 795 sefer gerçekleştirdiğini, bunun 2-8 Ocak haftasındaki uçuşlara kıyasla yüzde 65 artış anlamına geldiğini kaydetti. Çin'e veya Çin'den uçuş gerçekleştiren ülke sayısı 2019'un aynı dönemindeki seviyenin yüzde 64'üne, bu uçuşları yapan havayolu şirketi sayısı ise yüzde 80'ine ulaştı. Shang, yurtiçi hava taşımacılık pazarının hızlı şekilde genişlemeye devam edeceğini ve uçuş sayısının muhtemelen pandemi öncesi seviyeye eşit, hatta üzerinde olacağını belirtti. Yetkili, uluslararası ticaret, turizm ve eğitime olan talebin kademeli olarak artmasıyla da, uluslararası sefer sayısının artmasının beklendiğini sözlerine ekledi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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