Çin, 52.800 Eski Kentsel Yerleşimi Yenileme Projelerine Başladı

Çin, bu yılın ilk 10 ayında 52.800 eski kentsel yerleşim biriminin yenilenmesini başlatarak halkın yaşam koşullarını iyileştirme çabalarını hızlandırdı. Toplam 8,7 milyon hanenin faydalanması beklenen bu projeler, ülkenin 2023 yılında 53.000 eski kentsel konut topluluğunu yenileme hedefinin yüzde 99,6'sını oluşturuyor.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 52.800 eski kentsel yerleşim biriminin yenilenmesini başlatarak halkın yaşam koşullarını iyileştirme çabalarını hızlandırdı.

Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nın verilerine göre bu yenileme projelerinden toplam 8,7 milyon hanenin faydalanması bekleniyor.

Bakanlık, ilk 10 ayda faaliyete geçirilen yenileme projelerinin, ülkenin 2023 yılında 53.000 eski kentsel konut topluluğunu yenileme hedefinin yüzde 99,6'sını oluşturduğunu söyledi.

Ekim ayı sonu itibarıyla, aralarında Zhejiang, Shanghai, Hubei ve Jiangsu'nun da bulunduğu 24 eyalet düzeyindeki bölgede, tüm topluluk yenileme projeleri planlandığı üzere başlatıldı.