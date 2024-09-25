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Çin, 5 Uydu Taşıyan Lijian-1 Roketini Uzaya Gönderdi

Çin, 5 Uydu Taşıyan Lijian-1 Roketini Uzaya Gönderdi
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Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Lijian-1 Y4 adlı ticari taşıyıcı roketi ile 5 adet uyduyu uzaya başarıyla fırlattı.

JIUQUAN, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin, 5 adet uydu taşıyan Lijian-1 Y4 ticari taşıyıcı roketini Çarşamba günü uzaya gönderdi.

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 07.33'te fırlatılan roket, aralarında Jilin-1 SAR01A uydusu ve Yunyao-1 21-22 uydularının da bulunduğu bir grup uyduyu önceden belirlenen yörüngelere götürdü.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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