Çin 400 Kilometreden Uzun Bir Hidrojen Boru Hattı İnşa Edecek

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin kaynaklar açısından zengin olan batısından, doğusundaki enerji tüketen bölgelerine temiz yakıtı daha etkin şekilde taşımak için 400 kilometrenin üzerinde bir hidrojen boru hattı inşa etmeyi planlıyor.

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin kaynaklar açısından zengin olan batısından, doğusundaki enerji tüketen bölgelerine temiz yakıtı daha etkin şekilde taşımak için 400 kilometrenin üzerinde bir hidrojen boru hattı inşa etmeyi planlıyor.

Çin'in en büyük petrol rafineri ve boru hattı operatörü Sinopec'in Başkanı Ma Yongsheng, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Ulanqab'tan Beijing'e hidrojen sevkiyatı için tasarlanan projenin, ülkenin ilk bölgeler arası ve uzun mesafe hidrojen boru hattı olacağını söyledi.

İlk aşamada yıllık yaklaşık 100.000 ton hidrojen taşıyacak olan boru hattının kapasitesi uzun vadede 500.000 ton artırılabilecek.

Ma, boru hattının, faaliyete geçtikten sonra İç Moğolistan'dan gelen tedarikin, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki fosil yakıtlarla elde edilen mevcut hidrojen üretiminin yerini alacağını, hidrojenin bölgeler arası naklinde öncü rol oynayacağını ve ülkede enerji alanındaki iyileştirmelerin desteklenmesine yardımcı olacağını belirtti.

Söz konusu proje, Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin Mart ayında yayımladığı petrol ve doğalgaz ağı inşa planına dahil edilmişti.