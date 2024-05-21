Çin, 4 uyduyu uzaya gönderdi
Çin, aralarında yer gözlem uydusu 'Wuhan-1' ve bir ultra-alçak yörünge test uydusunun olduğu 4 uyduyu uzaya gönderdi. Uydular, Kuaycou 11 Y4 roketiyle fırlatıldı ve planlanan yörünge konumlarına yerleşti.
Çin'in aralarında yer gözlem uydusu "Wuhan-1" ve bir ultra-alçak yörünge test uydusunun olduğu 4 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular "Kuaycou 11 Y4" roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Aralarında yer gözlem uydusu "Wuhan-1" ve bir ultra-alçak yörünge test uydusunun olduğu 4 uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşirken bu Kuaycou roketleriyle yapılan 32'nci başarılı taşıma görevi oldu.