Çin, 38 Kişinin Öldüğü Fabrika Yangını İçin Bir Soruşturma Ekibi Kurdu

ZHENGZHOU, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin kabinesi olan Devlet Konseyi, Çin'in iç kesimlerindeki Henan eyaletinde bir fabrikada yaşanan yangın için bir soruşturma ekibi kurulmasını kararlaştırdı.

ZHENGZHOU, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin kabinesi olan Devlet Konseyi, Çin'in iç kesimlerindeki Henan eyaletinde bir fabrikada yaşanan yangın için bir soruşturma ekibi kurulmasını kararlaştırdı.

Anyang kentindeki bir ticaret şirketinin fabrikasında Pazartesi günü yerel saatle 16.00 sularında çıkan yangında 38 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın başkanlığında kurulan ekibe; Kamu Güvenliği Bakanlığı, Tüm Çin İşçi Sendikaları Federasyonu ve Henan Eyaleti Halk Hükümeti de katılıyor.

Soruşturma ekibine başkanlık eden ve aynı zamanda Çin Acil Durum Yönetim Bakan Yardımcısı olan Song Yuanming, yangının nedeninin bir an önce belirlenmesi, sorumluluğun doğru ve objektif bir şekilde tayini, uygulamaya dönük çözümler bulunması ve sorumluların kesinlikle hesap vermesi için çaba gösterilmesini istedi.

Soruşturma ekibinin toplantısında konuşan Song, yerel hükümetlerin kazadan ders çıkarmaları, riskleri ve sorunları düzeltmeleri ve büyük ve ciddi kazaları kararlılıkla önlemeleri ve kontrol altına almaları gerektiğini söyledi.