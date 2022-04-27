Çin, 38. Antarktika araştırma seferini tamamladı - Haberler

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Çin, 38. Antarktika araştırma seferini tamamladı

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin, 38. Antarktika araştırma seferini tamamladı

Çin'in, 38'inci Antarktika araştırma seferini tamamladığı bildirildi.

Çin'in, 38'inci Antarktika araştırma seferini tamamladığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, sefer için Kasım 2021'de iki buz kıran gemisiyle Antarktika'ya gönderilen araştırmacı grupları geri döndü.

174 gün süren görev boyunca Antarktika'daki Congşan ve Çin Seddi istasyonlarına personel ve ikmal desteği sağlanırken Güney Kutbu'nda deniz doğası ve okyanus eko-sistemlerine ilişkin araştırma ve gözlemler yapıldı.

154 araştırmacıyı taşıyan Şuelong (Buz Ejderi) buz kıran gemisi 5 Kasım'da, 101 araştırmacıyı taşıyan Şuelong-2 buz kıran gemisi ise 23 Kasım'da Şanghay'dan yola çıkmıştı.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Antarktika, Araştırma, Kasım, Güncel, Haberler

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