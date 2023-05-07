Çin 2035'e Kadar Yıllık 100 Milyar Doların Üzerinde Çiçek Satışı Hedefliyor

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin 2035 yılına kadar çiçek sektörünün modernizasyonunu gerçekleştirmeyi ve yıllık çiçek satışlarının 700 milyar yuanı (yaklaşık 101,28 milyar ABD doları) aşmasını hedefliyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Bijie'de bulunan Bailidujuan idari bölgesindeki bir çiçek yetiştirme merkezinde çiçek budayan çiftçiler, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Yao Lei/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin 2035 yılına kadar çiçek sektörünün modernizasyonunu gerçekleştirmeyi ve yıllık çiçek satışlarının 700 milyar yuanı (yaklaşık 101,28 milyar ABD doları) aşmasını hedefliyor.

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı da dahil olmak üzere çok sayıda hükümet organı tarafından ortaklaşa yayımlanan kalkınma planına göre, 2035 yılı itibarıyla Çin temel olarak çiçek gen kaynaklarının korunması için kapsamlı bir sistem geliştirecek ve başlıca yerli çeşitlerin pazar payını yüzde 25'e ulaştıracak.

Çiçek endüstrisinin yüksek kaliteli kalkınmasını desteklemeye yönelik kalkınma planında, Çin'in çiçek tohumu endüstrisinde bağımsız yeniliklerini teşvik edeceği, çiçek sektöründeki endüstriyel zincirler ile tedarik zincirlerini iyileştireceği ve sektördeki teknoloji yeniliklerini güçlendireceği belirtildi.

Plan ayrıca Çin'deki çiçek kalitesinin yükseltilmesi, çiçek sektöründeki dijitalleşmenin hızlandırılması ve çiçek tüketiminin artırılmasının teşvik edilmesine yönelik tedbirleri de belirledi.

Dünyanın en büyük çiçek üreticisi olan Çin, aynı zamanda çiçek dış ticaretinde önemli bir aktör ve büyük bir çiçek tüketicisi konumunda bulunuyor.