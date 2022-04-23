Çin, 2035'e Kadar Ülkenin Özelliklerini Yansıtacak Yeni Bir Arkeoloji Biçimi Yaratacak

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi tarafından yapılacak arkeolojik çalışmalara ilişkin hazırlanan ve türünün ilk örneği olan beş yıllık plana göre Çin, 2035 yılına kadar ülkenin özelliklerini taşıyan yeni bir arkeoloji biçimi oluşturmayı hedefliyor. Plan, temel arkeolojik araştırmaları derinleştirmek, arkeoloji teknolojisinin yenilenmesini ve güncellenmesini teşvik etmek, arkeolojik kazanımların dönüşümünü ve kullanımını hızlandırmak, Çin ile yabancı ülkeler arasında arkeoloji alanında yapılacak işbirliği ve teatileri geliştirmek ve arkeolojik araştırma kapasitesini güçlendirmek dahil olmak üzere yedi alanda ana görevleri belirliyor.

Plan ayrıca arkeolojik araştırma, tarih, eğitim ve kültür alanındaki uzmanların güçlü yanlarını biraraya getirerek Çin arkeolojisi üzerine kitaplar derlemek için projeler başlatılmasını da öngörüyor. Cuma günü açıklanan plan, Çin'in arkeolojik araştırmalardaki en yeni ve yaygın takdir gören başarılarının, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için kitaplara dahil edilmesini de gerektiriyor.

Xinhua / Güncel