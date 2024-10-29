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Çin, 2030'a Kadar Ay'a Astronot Göndermek İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Çin, 2030'a Kadar Ay'a Astronot Göndermek İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı, 2030 yılına kadar Ay'a astronot göndermeyi hedefliyor ve bu doğrultuda uzay aracı, roket ve iniş modülü prototiplerinin testlerine devam ediyor.

JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çin'in 2030'a kadar Ay'a astronot indirme misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü ve bu hedefe yönelik geliştirme ve inşa çalışmalarına hızla devam ettiğini açıkladı.

Ajans Sözcüsü Lin Xiqiang Salı günü düzenlediği basın toplantısında Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketinin, Mengzhou mürettebatlı uzay aracının, Lanyue Ay'a iniş aracının, uzay giysisinin ve mürettebatlı Ay keşif aracının prototiplerinin üretim ve yer testlerinin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Uzay aracı için entegre hava indirme testi, iniş aracının iki modülü için ayrılma testi, roketin birinci aşaması için üç motorlu güç sisteminin test ateşlemesi ve hidrojen-oksijen motoru için yüksek irtifa simülasyon testi gibi bir dizi önemli testin de tamamlandığı belirtildi.

Lin fırlatma sahası, telemetri ve kontrol iletişimleri gibi yer sistemlerinin ve iniş sahasının geliştirme ve inşa aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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