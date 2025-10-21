Çin, 2027 FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2027 FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nı düzenleme hakkının Çin'e verildiğini duyurdu. FIBA'dan pazartesi günü yapılan açıklamada bu turnuvaya Çin'in ilk kez ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Kupa, 17-25 Temmuz 2027 tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da gerçekleştirilecek.

Chengdu kenti daha önce 2025 Dünya Oyunları'na, 2024'te ilk kez düzenlenen FIBA Asya Kadınlar Basketbol Ligi'ne ve 2023'teki FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis yaptığı açıklamada, "Kadın basketbolunun popülaritesinin artmaya devam etmesiyle Çin'de düzenlenecek bir sonraki FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın daha yüksek düzeyde katılım ve ilgi göreceğinden eminiz. Bu etkinlik, sporun küresel olarak büyümesine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen 2025 FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda ABD, üst üste dördüncü kez ve toplamda ise 11. şampiyonluğunu kazanmıştı.