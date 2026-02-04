Çin, Tarımsal Modernizasyon ve Kırsal Canlandırmayı Teşvik Amaçlı Yıllık Planları Açıkladı

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin, 2026 yılına yönelik tarımsal ve kırsal modernizasyonu ilerletme ve kırsal alanların kapsamlı şekilde canlandırılmasını teşvik etme planlarını içeren "1 numaralı merkezi belgeyi" açıkladı.

Çin'in merkezi yönetim yetkililerinin her yıl yayımladığı birinci politika bildirisi olan bu belge, politika önceliklerinin bir göstergesi olarak görülüyor.

Salı günü açıklanan belgede, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) tarım ve kırsal alanlardaki zayıf noktaların güçlendirilmesi ve Çin'in tarımdaki gücünün inşasına yönelik daha hızlı ilerleme kaydedilmesi için çaba gösterilmesi istendi.

Belgede ülkenin tarım, kırsal alanlar ve kırsal bölge sakinleriyle ilgili konulara birincil öncelik vermesi, kentsel-kırsal entegre kalkınmayı teşvik etmesi ve tarımı güçlendirmeyi, çiftçilere fayda sağlamayı ve kırsal alanları zenginleştirmeyi hedefleyen politikalardan daha fazla sonuç alması gerektiği belirtildi.

Ulusal gıda güvenliğini korumanın, yoksulluğun azaltılmasında elde edilen başarıları sağlamlaştırıp genişletmenin, tarımı modern bir temel sektör haline getirmek için çaba göstermenin, kırsal alanlarda temel düzeyde modern yaşam koşullarını sağlamanın ve çiftçilerin daha müreffeh ve daha iyi yaşam sürmesini güvence altına alınmasının esas olduğu ifade edildi.