Çin 2026'da Bazı İthalat Kalemlerine Daha Düşük Gümrük Vergisi Uygulayacak

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 935 kalemin ithalatında en çok kayrılan ülke oranlarından daha düşük geçici gümrük vergileri uygulayacak.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu kararla hem yurtiçi ve uluslararası piyasalar arasındaki sinerjinin artırılmasının hem de yüksek kaliteli malların tedarikini genişleterek bu piyasaların kaynaklarından daha iyi bir şekilde yararlanılmasının amaçlandığı belirtildi.

Çin bu çerçevede üst düzey teknoloji alanında kendine yeterliği desteklemek üzere bazı kilit önemdeki bileşen ve gelişmiş malzemelere, yeşil kalkınmayı kolaylaştırmak üzere bazı kaynaklara ve insanların refahını artırmak üzere yapay kan damarları gibi bazı tıbbi ürünlere yönelik gümrük vergilerini düşürecek.

Çin önümüzdeki yıl gümrük vergisi başlıkları ve ulusal alt başlık notları konusunda da iyileştirmelere gidecek. Çin, teknolojik ilerlemeyi ve döngüsel ekonomi gibi sektörlerin gelişimini desteklemek üzere akıllı biyonik robotlar ve biyo uçak yakıtı gibi ürünler için ulusal alt başlıklar oluşturacak.

Ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmek ve bölgesel entegrasyonu teşvik etmek isteyen ülke, 2026 yılında 34 ticaret ortağıyla yapılan 24 serbest ticaret anlaşması ve tercihli ticaret düzenlemeleri uyarınca söz konusu ortaklardan gelen bazı ithal ürünlere üzerinde mutabık kalınan gümrük oranlarını uygulamaya devam edecek.

Çin önümüzdeki yıl Çin'le diplomatik ilişki kuran 43 en az gelişmiş ülkeye sıfır gümrük uygulamasını da sürdürecek.