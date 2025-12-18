Çin, 2026'da Fotovoltaik Üretime İlişkin Düzenlemelerde İyileştirmelere Gidecek

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin, 2026 yılında fotovoltaik üretim kapasitesine ilişkin yasal düzenlemeleri iyileştirecek. Bu kapsamda piyasa önlemleri ve yasal önlemler kullanılarak eski üretim yöntemleri aşamalı olarak ortadan kaldırılacak ve arz ile talep arasında daha iyi denge sağlanacak.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi Yang Xudong perşembe günü yaptığı açıklamada 2026 yılını fotovoltaik sektöründe yönetişimin güçlendirilmesine yönelik kritik bir dönem olarak nitelendirdi.

Önümüzdeki yıl yürütülecek kilit önemdeki görevleri ana hatlarıyla açıklayan Yang, bu çerçevede fiyat izleme mekanizmalarının iyileştirileceğini, ürün kalitesi denetiminin güçlendirileceğini, inovasyon odaklı kalkınmanın teşvik edileceğini, sektörde daha fazla öz disiplin sağlanacağını ve derinlemesine uluslararası işbirliğinin yoğun şekilde teşvik edileceğini belirtti.