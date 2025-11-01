Çin, 2026 APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na Ev Sahibi Olacak

GYEONGJU, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2026 APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın Çin'in Shenzhen kentinde düzenleneceğini açıkladı.

Çin böylece APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

Xi, cumartesi günü yaptığı açıklamada Pasifik kıyısında yer alan Shenzhen'in son birkaç on yılda küçük ve geri kalmış bir balıkçı köyünden modern bir uluslararası metropole dönüştüğünü söyledi.

Xi, şehrin yükselişini Çin halkının yarattığı dünya kalkınma tarihindeki bir mucize ve Çin'in karşılıklı yarar ve "kazan-kazan" anlayışına dayalı sarsılmaz açılım stratejisinin önemli bir vitrini olarak nitelendirdi.

Xi, gelecek yıl tüm tarafların Shenzhen'de bir araya gelerek Asya-Pasifik bölgesinin kalkınma planlarını ortaklaşa tartışmalarını ve bölge için daha parlak bir gelecek inşa etmelerini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Xi, katılımcı ülkelerin liderleri, Çin'in gelecek yılki APEC toplantısına ev sahipliği yapmasını desteklediklerini ve ev sahibi olarak benimsediği vizyona katıldıklarını belirtti.

Xi liderlerin bölgesel işbirliğini teşvik etmeye, ortak kalkınma ve refahı desteklemeye katkı sağlayacak şekilde APEC'in "Çin Yılı'nın" tam başarıya ulaşmasını sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etti.