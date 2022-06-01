Çin, 2025 Yılına Kadar Yıllık 3,3 Trilyon Kilovat Saat Temiz Enerji Üretimine Ulaşmayı Hedefliyor - Haberler

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun da aralarında yer aldığı dokuz hükümet organının ortaklaşa yayınladığı plana göre, Çin'in yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği yıllık enerji üretimi, karbon emisyonunda zirve yapma ve karbon nötr olma hedeflerine ulaşma çabaları kapsamında, 2025 yılına kadar 3,3 trilyon kilovat-saate ulaşacak. Planda, 2021-2025 yıllarında yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin, beş yıllık dönemde toplam elektrik tüketiminin yarısından fazlasını oluşturacağı belirtildi.

Plana göre, yenilenebilir enerji tüketimi 2025 yılına kadar 1 milyar ton standart kömür tasarrufuna eşdeğer olacak. Ayrıca, beş yıllık dönemde toplam birincil enerji tüketiminin yarısından fazlası temiz enerji kaynaklarından gelecek. Planda, rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi ve kimyasal üretim, kömür madenciliği ve taşımacılık gibi sektörlerde yeşil hidrojen kullanımının desteklenmesine yönelik stratejiler de sıralandı. Plana göre Çin, temiz enerjinin geliştirilmesine uyum sağlamak amacıyla depolama tesislerinin yapımına hız verecek ve tesislerin elektrik şebekelerini akıllı işlevlere uyumlu hale getirecek şekilde yenileyecek.

Xinhua / Güncel