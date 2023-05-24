Çin 2025 Yılına Kadar Tüm Şehirlerde Çöp Ayrıştırma Uygulamasına Geçecek

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin, bu yılın sonuna kadar vilayet seviyesi veya üzerindeki şehirlerde bulunan meskun alanların yüzde 90'ından fazlasında çöp ayrıştırma uygulamasını hayata geçirmeyi ve uygulamanın kapsama oranını 2025 yılı sonuna kadar yüzde 100'e çıkarmayı planlıyor.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin, bu yılın sonuna kadar vilayet seviyesi veya üzerindeki şehirlerde bulunan meskun alanların yüzde 90'ından fazlasında çöp ayrıştırma uygulamasını hayata geçirmeyi ve uygulamanın kapsama oranını 2025 yılı sonuna kadar yüzde 100'e çıkarmayı planlıyor.

Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda, çöplerin ayrıştırılmasının bakanlığın bu yılki önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Ni, ilgili yasaların iyileştirilmesi, bilgi teknolojileri yoluyla evsel atık yönetim platformlarının oluşturulması ve atık yakma kapasitesinin güçlendirilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in 297 şehrinde çöp ayrıştırma çalışmaları yürütülürken, bu çalışmalar meskun alanların ortalama yüzde 82,5'ini kapsıyor. Ülkenin günlük atık bertaraf kapasitesi 530.000 tona ulaşırken, bunun yüzde 77,6'sı yakma yoluyla gerçekleştiriliyor.

Çin bu yıldan itibaren her yıl, Mayıs ayının dördüncü haftasında çöp ayrıştırma temalı tanıtım haftası düzenleyecek. Bu yılki etkinlik ise 22-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.