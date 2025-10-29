Haberler

Çin, 2025 Yılı İçin İstihdam Hedefinin Yüzde 88'ine Ulaştı

Güncelleme:
Çin, 2025 yılının ilk 9 ayında 10,57 milyon yeni kentsel istihdam yaratarak, yıllık hedefinin yüzde 88'ine ulaştı. Eylül ayındaki kentsel işsizlik oranı ise yüzde 5,2'ye düştü.

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin, resmi verilere göre 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 10,57 milyon yeni kentsel istihdam yaratarak, yıllık hedefinin yüzde 88'ine ulaştı.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Cui Pengcheng, çarşamba günkü basın toplantısında eylül ayında ankete dayalı kentsel işsizlik oranının yüzde 5,2 olduğunu belirterek, bunun bir önceki aya göre 0,1 puan düşüşe işaret ettiğini söyledi.

Ülkenin iş piyasasının istikrarını sürdürmeye yönelik çabalarını yoğunlaştırdığını ifade eden Cui, bu çerçevede istihdamı desteklemeye yönelik önlemlerin uygulanmasının da hızlandırıldığını söyledi.

2025 yılı için yüzde 5,5 civarında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı hedefi koyan Çin, yıl içinde 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı amaçlıyor.

title