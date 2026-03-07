Çin Kültür ve Turizm Bakanı: Yabancı Turist Sayısı 2025'te Yüzde 17 Artışla 150 Milyonu Aştı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanı Sun Yeli, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17'nin üzerinde artışla 150 milyondan fazla yabancı turist ağırladıklarını, yabancı turistlerin yaptığı harcamalarınsa 130 milyar ABD dolarını aştığını söyledi.

Sun cumartesi günü devam eden Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yabancıların vize muafiyeti kapsamında yaptığı giriş sayısının 30 milyonu aştığını belirtti.

Sun, iç turizmin hem 2025 yılında hem de 2026 Bahar Bayramı tatili sırasında rekor seviyelere ulaştığını ifade etti.

15-23 Şubat tarihleri arasında dokuz gün süren Bahar Bayramı tatili boyunca iç turizm çerçevesinde 596 milyon seyahat kaydedildiğini, turizm harcamalarınınsa 800 milyar yuanı (yaklaşık 115,93 milyar ABD doları) aştığını kaydeden Sun, her iki alanda da rekor kırıldığına dikkat çekti.

2025'in tümünde Çin vatandaşlarının yurtiçi seyahatlerinin bir önceki yıla göre yüzde 16'dan fazla artışla 6,5 milyarı aştığını ve turizm harcamalarının da yüzde 9,5 artarak 6,3 trilyon yuan seviyesine ulaştığını kaydeden Sun, hem seyahat sayısında hem de harcama tutarında yeni rekorlar kırıldığını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua