Çin, 2025 Ekonomik Hedeflerine Ulaşmak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomi planlayıcısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun Başkanı Zheng Shanjie, 2025'e yönelik ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmak için her türlü çabayı gösterdiklerini ve ilgili çalışma düzenlemelerinin yılın ikinci yarısında da devam edeceğini söyledi.

Zheng, çarşamba günü Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin devam eden oturumunda Devlet Konseyi adına ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma planının 2025'in başından bu yana uygulanmasına ilişkin raporun sunumunu yaptı.

Raporda yılın geri kalanında gerçekleştirilecek önemli görevlerin altı çizildi. İç talep potansiyelinden yararlanılması, bilimsel, teknolojik ve endüstriyel inovasyonların derinlemesine entegrasyonunun teşvik edilmesi, reformların derinleştirip dışa açılımın genişletilmesi ve risklerin önlenip etkisiz hale getirilmesi de yıl içinde yerine getirilecek önemli görevler olarak raporda sıralandı.

Ayrıca koordineli bölgesel kalkınmanın ve entegre kentsel-kırsal kalkınmanın ilerletilmesi, yeşil ve düşük karbonlu dönüşümün teşvik edilmesi, halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve kilit önemdeki alanlarda güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi de önemli görevler arasında yer aldı.

Raporda hükümetin iş piyasasında ve şirketlerin faaliyetlerinde istikrarı sağlamak, maliye ve para politikalarına son halini vererek daha proaktif maliye politikası ve orta düzeyde gevşek para politikası geliştirmek ve politikaları daha odaklı ve verimli hale getirmek üzere çalışacağı kaydedildi.

Tüketimi artırıcı programların uygulanması, tüketimi kısıtlayan kuralların kaldırılması ve hizmet tüketimini genişletmeye yönelik önlemlerin alınması yoluyla tüketimde artış sağlanması için çaba gösterileceği de ifade edildi.