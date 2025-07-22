Çin, 2025'e Kadar 6,95 Milyon Yeni İstihdam Yaratacak

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin, 2025'in ilk yarısında toplam 6,95 milyon yeni kentsel istihdam yaratarak yıllık hedefinin yüzde 58'ine ulaştı.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Cui Pengcheng salı günü düzenlediği basın toplantısında, haziran ayında ankete dayalı kentsel işsizlik oranının bir yıl öncesine kıyasla yatay seyrederek yüzde 5 olarak kaydedildiğini belirtti.

Çin, 2025 yılında kentsel işsizlik oranının yüzde 5,5 civarında olmasını ve 12 milyonun üzerinde yeni kentsel istihdam yaratmayı hedefliyor.