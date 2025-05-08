Çin, 2025 Dünya Robot Konferansı ve İnsansı Robot Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, ağustosta 2025 Dünya Robot Konferansı'nın yanı sıra ilk kez düzenlenecek Dünya İnsansı Robot Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Çarşamba günkü basın toplantısında 8-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Robot Konferansı ile 15-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda robotik alanındaki en son gelişmelerin sergileneceği ve küresel sektör işbirliğinin teşvik edileceği belirtildi.

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre 2025 Dünya Robot Konferansı'nda forum, sergi, yarışma ve ağ oluşturma etkinlikleri yer alacak ve yaklaşık 200 robotik şirketi en son yeniliklerini sunacak.

Konferansın küresel ölçekte büyüyen etkisine dikkat çeken Çin Elektronik Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Chen Ying, bu yılki etkinliğe 30'dan fazla uluslararası kuruluş, 30'un üzerinde tanınmış küresel uzman ve 100'ü aşkın uluslararası takımın katılmasının beklendiğini belirtti. Katılımcıların en az yüzde 20'sininse uluslararası firmalardan oluşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan robotlar arasında birçok spor dalında düzenlenecek ilk yarışma etkinliği olan Dünya İnsansı Robot Oyunları kapsamında robotlar, atletizm, futbol, dans, malzeme taşıma ve tıbbi sınıflandırma gibi alanlarda hem atletik hem de işlevsel becerilerini sergileyecek. Oyunlar sırasında badminton, masa tenisi ve basketbol gibi branşlarda düzenlenecek etkinliklerle de eğlence ve izleyici etkileşimi ön plana çıkarılacak.

Beijing Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojisi Bürosu Direktörü Jiang Guangzhi, "Oyunlar, robotların insan benzeri yeteneklere ulaşmaya ne kadar yakın olduğunu gösterecek" dedi.