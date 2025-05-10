Çin, 2024'te Küresel Güneş Enerji Kapasitesinin Yüzde 55'ini Kurdu

MÜNİH, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin, 2024 yılında küresel güneş fotovoltaik kapasiteye hem yeni eklenen olarak hem de toplamda yaklaşık yarı oranında katkıda bulundu. Avrupa'daki enerji uzmanları bu gelişmeyi dünyanın karbon azaltma hedeflerine önemli düzeyde destek sağlaması açısından bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor.

Almanya'nın Münih kentinde cuma günü sona eren 2025 Intersolar Europe Fuarı'nda sektör grubu SolarPower Europe tarafından yayımlanan rapora göre Çin, 2024 yılı içinde 329 gigavat güneş enerjisi kapasitesi kurarak küresel yeni kurulumların yüzde 55'ini gerçekleştirdi.

2025-2029 Küresel Güneş Enerjisi Pazarı Görünümü başlıklı rapora göre geçen yılın sonunda küresel kümülatif güneş enerjisi kapasitesi 2 teravatın üzerine çıktı. Güneş enerjisi kapasitesinde 985 gigavat ile Çin başı çekerken onu ABD, Hindistan ve Almanya izledi.

Raporda, "Çin'deki artış, küresel karbonsuzlaşma perspektifinden bakıldığında büyük bir başarıyı temsil ediyor. Kapsamlı güneş enerjisi taahhüdü, teknolojinin hızlı küresel gelişimini mümkün kılmıştır" ifadeleri yer aldı.

SolarPower Europe şirketinin kıdemli pazar analisti ve raporun ortak yazarlarından biri olan Christophe Lits, Xinhua'ya verdiği demeçte Çin'in etkisinin iç pazarının ötesine uzandığını söyledi. Lits, "Avrupa pazarındaki fotovoltaik ürünlerinin çoğu Çin'den geliyor ve bu da Avrupa Birliği'ndeki güçlü büyümeye imkan veriyor" diye konuştu.

Rapora göre AB ülkeleri 2024 yılında yaklaşık 65 gigavat yeni güneş enerjisi kapasitesi eklerken, Almanya en büyük bireysel pazar olmayı sürdürdü. Dört AB ülkesi yeni kurulumlarda dünyanın ilk 10'u arasında yer aldı.

Bazı Çinli üreticilerin Avrupa genelinde yerel üretime yatırım yaptığını, fotovoltaik model, invertör ve depolama sistemleri için fabrikalar kurduğunu belirten Lits, "Bu, Avrupa'nın enerji dönüşümüne katılımını artırmaya yönelik Çin'in bağlılığındaki daha derin düzeyi temsil ediyor" diye konuştu.

Raporda güneş enerjisinin yenilenebilir enerji alanındaki önemli rolünün altını çizilirken, küresel fotovoltaik kapasitesinin 2030 yılı itibarıyla 7,1 teravata ulaşması öngörüyor. Bu kapasitenin, toplam yenilenebilir elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 65'ini oluşturması bekleniyor.