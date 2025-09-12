Çin, 2024'te Dijital Ekonomide Patent Sayısında Dünya Birincisi

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin, 2024 yılında dijital ekonominin temel sektörlerinde verilen buluş patentleri sayısında dünya birincisi olurken, büyüme oranı küresel ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nin (CNIPA) perşembe günü "Dijital Çağda Fikri Mülkiyet" temalı 14. Çin Fikri Mülkiyet Yıllık Konferansı'nda yayımladığı verilere göre, söz konusu sektörlerde onaylanan buluş patentlerinin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artarak 500.000'e ulaştı.

Verilere göre Çin, dünyadaki yapay zeka patentlerinin yüzde 60'ını oluşturarak küresel liderliğini korudu.

CNIPA, uluslararası patentlerdeki büyümeye dikkat çekerek, Çin'in dijital ekonominin temel endüstrilerine verilen yurtdışı buluş patentlerinin sayısının 2016'da 21.000'den 2024'te 52.000'e yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan, Çin'de söz konusu sektörlerde buluş patentlerine başvuran yabancı şirketlerin sayısı da istikrarlı şekilde artış gösterdi. Geçen yıl sonu itibarıyla 95 ülke ve bölge, Çin'in dijital ekonominin temel sektörlerinde geçerli buluş patentleri aldı. Bu patentlerin sayısı 407.000'e ulaşarak, Çin'deki yabancı yenilikçilerin sahip olduğu toplam geçerli buluş patentlerinin yüzde 43,7'sini oluşturdu.

CNIPA Başkanı Shen Changyu, "Bu veriler, yabancı şirketlerin Çin'in dijital ekonomisinin gelecekteki gelişimine olan güvenini açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.