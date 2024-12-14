Çin 2024 Tahıl Üretiminde Rekor Kırdı: 706,5 Milyon Ton

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in 2024 tahıl üretimi geçen yıla göre yüzde 1,6 artışla 706,5 milyon tona ulaşarak rekor kırdı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) cuma günü açıkladığı verilere göre 2024 yılı aynı zamanda ülkenin ilk kez 700 milyon tonun üzerinde tahıl hasat ettiği yıl oldu. Daha önce ülkenin yıllık tahıl üretimi 9 yıl üst üste 650 milyon tonun üzerinde gerçekleşmişti.

Tahıl kategorilerine bakıldığında yıllık bazda yüzde 1,7 artış görülen hububat üretiminde çeltik, buğday ve mısırda üretim artışları kaydedildi. Yumru bitkilerin üretimi ise yüzde 1,5 arttı. Verilere göre soya fasulyesi üretiminde ise yüzde 0,9'luk bir düşüş görüldü.

Bu yılki bereketli hasada ülkedeki tahıl ekim alanlarındaki artış eşlik etti ve bu alan yıllık yüzde 0,3 artışla 119 milyon hektarın üzerine çıktı. Veriler aynı zamanda birim alan başına tahıl üretiminin de yüzde 1,3 arttığını gösterdi.

NBS yetkilisi Wei Fenghua, geçtiğimiz yıl bazı bölgelerde sel, kuraklık, tayfun ve diğer felaketlerin yaşanmasına rağmen, ülkedeki tarım bölgelerinin çoğunun nispeten iyi güneş ışığının yanı sıra mahsullerin büyümesine elverişli sıcaklık ve su koşullarına sahip olduğunu söyledi.

Wei, bol tahıl hasadının ulusal gıda güvenliğini daha da arttırdığını ve kırsal kesimin çok yönlü olarak yeniden canlandırılması ve ülkenin tarımsal bir güç merkezi haline getirilmesi için sağlam bir temel oluşturacağını söyledi.

Wei, "Bu aynı zamanda ülkenin ekonomik toparlanması ve yüksek kaliteli kalkınması için güçlü bir destek sağlayacak ve küresel gıda piyasasının istikrarına ve küresel gıda güvenliğinin korunmasına olumlu katkılarda bulunacak" dedi.