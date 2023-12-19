Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Li Chao, ülkenin 2023 yılı için ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik temel hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi. Ekonomik toparlanmanın hız kazanması ve büyümeyi destekleyen politikalar sayesinde ülkenin ekonomik faaliyetleri geliştirmek için gerekli koşullara ve kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Çin, 2023 yılı için ekonomik ve sosyal hedeflerine ilerliyor

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Li Chao, ülkenin 2023 yılı için ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik temel hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi.

Ülkenin en üst düzey ekonomik planlamacısı olan kurumun sözcüsü Li, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, ekonomik toparlanmanın hız kazanmaya devam etmesi ve büyümeyi destekleyen politikalar sayesinde ülkenin ekonomik faaliyetleri geliştirmek, içsel ivmeyi güçlendirmek, kamu beklentilerini iyileştirmek ve riskleri savuşturmak için gerekli koşullara ve kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Li'ye göre, enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin Çin'de 2024 yılında hafif bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.