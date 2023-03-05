Çin 2023'te Yaklaşık Yüzde 5 Oranında Ekonomik Büyüme Hedefliyor

Çin hükümeti tarafından ulusal yasama organına Pazar günü sunulan çalışma raporuna göre, Çin 2023 yılında ekonomisini yüzde 5 civarında büyütmeyi hedefliyor.

Çin hükümeti tarafından ulusal yasama organına Pazar günü sunulan çalışma raporuna göre, Çin 2023 yılında ekonomisini yüzde 5 civarında büyütmeyi hedefliyor.

Raporda ayrıca, 2023 yılında bütçe açığının GSYİH'ye oranının yüzde 3 olarak hedeflediği belirtildi. Bu oran geçen yıldan 0,2 yüzde puan daha yüksek.

Rapora göre Çin 2023 yılında tahıl üretimini 650 milyon tonun üzerinde tutmayı planlıyor.

Ülke ayrıca yaklaşık 12 milyon kentsel istihdam yaratmayı ve ankete dayalı kentsel işsizlik oranını ise yüzde 5,5 civarında tutmayı hedefliyor.

Öte yandan raporda Çin'in 2023 enflasyon hedefinin ise yüzde 3 civarında olduğu kaydedildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)