Çin, 2023'te Kaliteli Ürün İthalatını Artıracak

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Li Xingqian Perşembe günü, Çin'in ticaret ortaklarıyla güçlendirilmiş işbirliği yaparak ithalatı bu yıl içerisinde uygun şekilde artıracağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı yetkilisi Li, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in, süper geniş pazarının avantajından yararlanacağını ve küresel ticaret ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmak için diğer ülkelerden kaliteli ürün ithalatını artıracağını söyledi.

Li'ye göre Çin'in 2022'deki ithalatı 2,71 trilyon ABD dolarını buldu.

6,3 trilyon dolarlık rekor dış ticaret hacmiyle Çin, 2022'de üst üste altıncı kez en büyük ürün ticareti ülkesi olmaya devam etti. Net ürün ve hizmet ihracatı, gayri safi yurtiçi hasılanın büyümesine yüzde 17,1 oranında katkıda bulundu.

Li, bu yıl küresel ekonomik durgunluk riskinin artması ve dış talep büyümesinin yavaşlaması göz önüne alındığında, ticaret yapısını iyileştirmek ve ihracatın ekonomiyi desteklemede istikrarlı bir rol oynamasını sağlamak için daha fazla çaba gösterileceğini söyledi.

Li, Çin'in yüz yüze ticaret fuarlarını tamamıyla yeniden başlatacağını, ithalatı uygun şekilde genişleteceğini, sınır ötesi e-ticaret gibi yeni ticaret modellerini teşvik edeceğini ve orta, batı ve kuzeydoğu bölgelerinde ithal hammaddeyi işleme yöntemiyle imalat ticaretini teşvik edeceğini söyledi.