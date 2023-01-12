Çin, 2023'te 60'tan Fazla Uzay Aracı Fırlatmayı Planlıyor

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2023 yılında 60'tan fazla uzay aracı fırlatmayı planlıyor.

Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Kurumu'nun (CASC) 50'den fazla fırlatma yapması bekleniyor ve diğer Çinli uzay kuruluşları da 10'dan fazla fırlatma yapacak.

Bunlardan Uzun Yürüyüş-2F ve Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketleri, düzenli olarak faaliyette olan ve uygulama ile geliştirme çalışmalarının ilk aşamasına giren Çin'in uzay istasyonunun işletilmesi için görev yapacak.

2023 yılında, Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketinin yeni değiştirilmiş bir versiyonunun ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Sıvı oksijen ve kerosenden yapılmış sıvı yakıtla çalışan Uzun Yürüyüş-6, Çin'in toksik ve çevreyi kirletmeyen yakıt kullanan ilk taşıyıcı roketi.

PR-1 ise şu anda Çin'in en büyük katı yakıtlı roketi. Geçen Temmuz ayında PR-1, altı uyduyu önceden ayarlanmış yörüngelerine başarıyla gönderdi. PR-2'nin ise 2023'ün ilk yarısında kullanılmaya başlanması bekleniyor.

2023'te Çin, Ay keşif ve gezegen keşif projelerini desteklemeye devam edecek ve Ay keşif aracı Chang'e-7, Mars keşif aracı Tianwen-2 ve diğer modellerin geliştirilmesine devam edecek.

3 Ocak, Chang'e-4 Ay keşif aracının Ay'a inişinin dördüncü yıldönümü. Chang'e-4, halen Ay'ın uzak tarafına başarılı bir yumuşak iniş yapan ve keşif görevleri gerçekleştiren tek Ay görevi. Ay gezgini Yutu-2, ya da diğer adıyla Yeşim Tavşanı-2 de iyi durumda ve 3 Ocak itibarıyla ayın uzak tarafında 1.455 metre yol kat etti.

Chang'e-6, Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayıp 2025 civarında Dünya'ya geri getirecek şekilde ayarlandı. Başarılı olursa, insanlık ilk kez böyle bir görevi başarmış olacak.

Chang'e-7, Ay'ın Güney Kutbu'na inecek ve oradaki mağaralarda su arayacak.