Çin, 2023'te 53.000 Eski Kentsel Yerleşim Yerinin Yenilenmesine Başlayacak

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkede bu yıl kentleri daha yaşanabilir kılma çabaları kapsamında 53.000'den fazla eski kentsel yerleşim yerinin yenilenmesine başlanacağını söyledi.

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkede bu yıl kentleri daha yaşanabilir kılma çabaları kapsamında 53.000'den fazla eski kentsel yerleşim yerinin yenilenmesine başlanacağını söyledi.

Ni, bu sayıyı, bir çalışma konferansında açıklarken rakamın geçen yıl başarıyla gerçekleştirilen 51.000 yerleşim yeri yenileme hedefinden daha yüksek olduğunu söyledi.

Yenilenmesi beklenen 100.000 km'den fazla doğalgaz boru hattı ve inşa edilecek veya iyileştirilecek 15.000 km yağmur suyu borusu ile altyapı yenilemeleri de hızlandırılacak. Yeraltı tünellerinin inşası da yerel koşullara göre ilerletilecek.

Ni, amacın insanların hayatlarını daha rahat, konforlu ve daha iyi hale getirmek olduğunu söyledi.