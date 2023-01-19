Çin, 2023'te 200'den Fazla Uzay Aracı Fırlatacak

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nin (CASC) Çarşamba günü yayınladığı bir rapora göre, şirket 2023 yılında 60'tan fazla uzay misyonu için 200'den fazla uzay aracını fırlatacak.

Uzun Yürüyüş-2F Y15 taşıyıcı roketinin üzerindeki Shenzhou-15 insanlı uzay aracı Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 29 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lian Zhen/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nin (CASC) Çarşamba günü yayınladığı bir rapora göre, şirket 2023 yılında 60'tan fazla uzay misyonu için 200'den fazla uzay aracını fırlatacak.

CASC raporu, ülkenin 2023 uzay bilimi ve teknolojileri faaliyetlerine ilişkin planları ortaya serdi. Raporda, Çin'in uzay çıkış, uzayı kullanma ve uzayda keşif kabiliyetlerinin iyileştirilmesi için Tianzhou-6 kargo aracının, Shenzhou-16 ve Shenzhou-17 uçuş görevlerinin yıl içinde gerçekleşeceği belirtildi.

CASC'ye göre BeiDou-3 Navigation Uydu Sistemi için üç destek uydusu fırlatılacak. CASC, yeni nesil bir ticari uzaktan algılama uydu sisteminin kurulmasının bu yıl hızlandırılacağını belirtti.

Şirket ayrıca arta kalan roket taşıma kapasitesi hakkında bilgileri yayınlama ve ticari kullanıcılara fırlatma fırsatları sağlama sözü de verdi.

CASC, 2023'te ay keşfi ve gezegen keşfinin dördüncü aşamasını kapsamlı bir şekilde ilerletecek ve ay keşif aracı Chang'e-7 ve Mars keşif aracı Tianwen-2'nin yanı sıra sabit yörünge mikrodalga algılama uydusunu geliştirecek.

CASC raporuna göre, Uzun Yürüyüş-6C taşıyıcı roketi ilk uçuşunu 2023'te gerçekleştirecek ve bu yıl Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin toplamda 500 fırlatmayı geçmesi bekleniyor.