Çin 2023 İçin Sermaye Piyasası Reformu Önceliklerini Belirledi

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), Perşembe günü düzenlenen bir çalıştayda 2023'te ülkenin sermaye piyasasının reformu ve kalkınmasına yönelik önceliklerini belirledi.

CSRC, konferans sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, geniş kapsamlı, kayıt bazlı halka arz reformunun uygulanmasında her türlü çabanın gösterileceğini söyledi.

Komisyon, sermaye piyasasının kurumsal reformunu sürekli ileriye götürme ve yurtdışı piyasalarla bağlantısallığı güçlendirme sözü verdi.

CSRC, hisse senedi, tahvil, finansman, şirket birleşme ve satın alma politikalarının teknoloji firmaları için daha kapsayıcı ve uygun olacağını ve özel sektör, küçük firmalar ve gayrimenkul gibi kilit önemdeki alanlara ve zayıf halkalara hizmet götürmek üzere daha fazla önlem açıklanacağını dile getirdi.

Çalıştayın sonuçlarına göre borsaya kayıtlı şirketlerin kalitesini artırmak üzere yeni bir üç yıllık eylem planı uygulamaya konulacak ve özkaynak fonlarının yüksek kaliteli gelişimini takip etmek ve piyasaya daha fazla orta ve uzun vadeli fon çekmek için çaba gösterilecek.

CSRC ayrıca izleme çalışmalarını geliştirme, kuraldışılıkla mücadele etme ve özel sermaye ve tahvil temerrütü gibi kilit önemdeki alanlarda erken davranıp risklerin önüne geçmek üzere daha öngörülü olma taahhüdünde bulundu.