Çin, 2022 Yılında İhtiyaç Sahiplerine 6,5 Milyar Yuan Tutarında Fiyat Sübvansiyonu Sağladı

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kuruluşundan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre ülke, 2022 yılında fiyat artışlarının etkisini hafifletmeye yardımcı olmak için zor durumdaki insanlara 6,5 milyar yuan (yaklaşık 960,4 milyon ABD doları) değerinde...

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kuruluşundan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre ülke, 2022 yılında fiyat artışlarının etkisini hafifletmeye yardımcı olmak için zor durumdaki insanlara 6,5 milyar yuan (yaklaşık 960,4 milyon ABD doları) değerinde sübvansiyon sağladı.

Ülke, fiyat artışları karşısında savunmasız topluluklara mali yardım sunmak için bir fiyat sübvansiyonu mekanizması kurdu.

Çin 2022 yılında mekanizmada düzenlemeye giderken, Eylül 2022-Mart 2023 tarihlerinde geçerli olmak üzere politikadan yararlanan kesimi genişletti.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na göre geçen yıl yaklaşık 200 milyon adet sübvansiyon verildi.

2020'den bu yana Çin, toplam tutarı yaklaşık 37,5 milyar yuanı bulan 730 milyon adet sübvansiyon yayınladı.

Perşembe günü yayınlanan resmi veriler, enflasyonun önemli bir göstergesi olan Çin Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2022'de, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 arttığını ve yaklaşık yüzde 3'lük yıllık hedef aralığının içinde kaldığını gösterdi.