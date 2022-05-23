Çin, 2022 Yılı Biyoçeşitlilik Veri Tabanını Açıkladı - Haberler

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) göre, Çin Yaşam Kataloğu 2022 Yılı Envanteri adı verilen güncellenmiş ulusal türler veri tabanı Pazar günü yayınlandı. Bu yıl envantere 2021'de olmayan 10.343 yeni tür eklendi ve katalogda yer alan toplam tür sayısı 138.293'e yükseldi. Katalogda 68.172 hayvan türü, 46.725 bitki türü, 17.173 mantar türü ve başka türler yer alıyor. CAS'a bağlı Biyoçeşitlilik Komitesi'nden bir yetkili, türler envanterinin biyoçeşitlilik araştırmaları, koruma ve politika oluşturma konularında faydalı bir veri tabanı sağladığını söyleyerek Çin'in her yıl biyolojik türler envanteri yayınlayan yegane ülke olduğuna işaret etti. Envanter; Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Zooloji Enstitüsü, Botanik Enstitüsü, Mikrobiyoloji Enstitüsü, Chengdu Biyoloji Enstitüsü ve Oşinografi Enstitüsü ile diğer bazı kuruluşlardan araştırmacılar tarafından ortaklaşa derlendi.

Xinhua / Güncel