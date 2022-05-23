Çin, 2022 Yılı Biyoçeşitlilik Veri Tabanını Açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, 2022 Yılı Biyoçeşitlilik Veri Tabanını Açıkladı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin, 2022 Yılı Biyoçeşitlilik Veri Tabanını Açıkladı

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) göre, Çin Yaşam Kataloğu 2022 Yılı Envanteri adı verilen güncellenmiş ulusal türler veri tabanı Pazar günü yayınlandı.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) göre, Çin Yaşam Kataloğu 2022 Yılı Envanteri adı verilen güncellenmiş ulusal türler veri tabanı Pazar günü yayınlandı. Bu yıl envantere 2021'de olmayan 10.343 yeni tür eklendi ve katalogda yer alan toplam tür sayısı 138.293'e yükseldi. Katalogda 68.172 hayvan türü, 46.725 bitki türü, 17.173 mantar türü ve başka türler yer alıyor. CAS'a bağlı Biyoçeşitlilik Komitesi'nden bir yetkili, türler envanterinin biyoçeşitlilik araştırmaları, koruma ve politika oluşturma konularında faydalı bir veri tabanı sağladığını söyleyerek Çin'in her yıl biyolojik türler envanteri yayınlayan yegane ülke olduğuna işaret etti. Envanter; Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Zooloji Enstitüsü, Botanik Enstitüsü, Mikrobiyoloji Enstitüsü, Chengdu Biyoloji Enstitüsü ve Oşinografi Enstitüsü ile diğer bazı kuruluşlardan araştırmacılar tarafından ortaklaşa derlendi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Bitki, Pazar, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title