Çin, 2022'de Temel Araştırmalara Yaklaşık 28,3 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in 2022 yılında temel araştırmalara 195,1 milyar yuan (yaklaşık 28,3 milyar ABD doları) yatırım yaptığını ve bunun toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 6,3'ünü oluşturduğunu belirtti.

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in 2022 yılında temel araştırmalara 195,1 milyar yuan (yaklaşık 28,3 milyar ABD doları) yatırım yaptığını ve bunun toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 6,3'ünü oluşturduğunu belirtti.

Wang basın toplantısında yaptığı konuşmada, Çin'in Ar-Ge'ye yönelik toplam harcamasının 2022 yılında 3,09 trilyon yuan (yaklaşık 448,2 milyar ABD doları) olduğunu ve bu rakamın aynı yıl için ülkenin GSYİH'sının yüzde 2,55'ini oluşturduğunu söyledi.

Wang, Çin'in, sadece uluslararası öncü inovasyonların önemli bir katılımcısı olmakla kalmayıp aynı zamanda küresel sorunların çözümüne de önemli katkılarda bulunan bir ülke olduğunu kaydetti.

Çin'de 2022'de ülke genelindeki işletmelerin toplam Ar-Ge girdisinin yüzde 68'ine katkıda bulunan 400.000 yüksek teknoloji şirketi bulunduğunu belirten Wang, bunların 762'sinin, Ar-Ge girdisi açısından dünyanın en büyük 2.500 şirketi arasında yer aldığını sözlerine ekledi.