Çin, 2022'de Tarım Ürünlerinin Çevrimiçi Perakende Satışlarında Artış Kaydetti

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Pazartesi günü yayınladığı veriler, ülkedeki tarım ürünlerinin çevrimiçi satışının 2022'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla 531,38 milyar yuana (yaklaşık 78,58 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Pazartesi günü yayınladığı veriler, ülkedeki tarım ürünlerinin çevrimiçi satışının 2022'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla 531,38 milyar yuana (yaklaşık 78,58 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.

Bakanlık, büyüme oranının 2021'e göre yüzde 6,4 arttığını belirtti.

Sektördeki bu hızlı büyüme, büyük ölçüde ülkenin gelişen e-ticaret pazarına bağlanabilir. Çin'in kırsal alanlardaki çevrimiçi perakende satışları 2022'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 2,17 trilyon yuana ulaştı.

Resmi veriler, Çin'de çevrimiçi perakende satışlarının 2022'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 13,79 trilyon yuana ulaştığını ve dünyanın en büyük çevrimiçi perakende pazarı olarak statüsünü sağlamlaştırdığını gösterdi.