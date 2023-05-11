Çin, 2022'de Havalimanı İnşasında İlerleme Kaydetti

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin, geçen yıl yeni havalimanlarının inşaatında istikrarlı bir ilerleme kaydetti.

Çin Sivil Havacılık İdaresi tarafından Çarşamba günü yayımlanan rapora göre, Çin ana karasında 2022 yılı boyunca altı yeni kargo havalimanı ve 29 yeni genel amaçlı havalimanı inşa edildi. Böylece yılsonu itibariyle ülkedeki toplam kargo havalimanı sayısı 254'e, genel amaçlı havalimanı sayısı ise 399'a ulaştı.

Raporda, 2022 yılı sonu itibariyle Çin'de bir önceki yıla göre 111 artışla toplam 4.165 yük uçağının kaydedildiği belirtildi.

Raporda ayrıca, normal kullanımda olan hava rotalarının sayısının 2022 yılı sonu itibariyle 4.670'e yükseldiği ve 336'sının küresel destinasyonlara ulaştığı bildirildi.

İdare yılın başında yaptığı açıklamada, Çin'de sivil havacılık sektörünün 2023 yılında, pandemi öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 75'ini yakalamasının beklendiğini belirtmişti.

İdarenin verileri, ülkedeki sivil havacılık taşımacılığının yılın ilk çeyreğinde istikrarlı şekilde toparlandığını ve sektörün toplam taşımacılık hacminin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 artışla 23,99 milyar ton kilometre olarak gerçekleştiğini gösterdi.