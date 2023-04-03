Çin, 2022'de Filipinler'e En Çok İhracat Yapan Ülke Oldu

MANİLA, 3 Nisan (Xinhua) -- Filipinler İstatistik Kurumu (PSA) tarafından hafta sonu yapılan açıklamada, Filipinler'in toplam dış mal ticaretinin 2022'de yüzde 12,9 artarak 216,20 milyar ABD dolarına ulaştığı ve Çin'in ülkenin en büyük ithal mal tedarikçisi olmayı sürdürdüğü duyuruldu.

MANİLA, 3 Nisan (Xinhua) -- Filipinler İstatistik Kurumu (PSA) tarafından hafta sonu yapılan açıklamada, Filipinler'in toplam dış mal ticaretinin 2022'de yüzde 12,9 artarak 216,20 milyar ABD dolarına ulaştığı ve Çin'in ülkenin en büyük ithal mal tedarikçisi olmayı sürdürdüğü duyuruldu.

PSA, Filipinler'in 2022'deki toplam dış ticaret hacminin yüzde 63,5'ini mal ithalatının oluşturduğunu ve dış ticaret açığının önceki yıla göre yüzde 38 artışla 58,24 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Çin'den ithal edilen malların değeri, toplam ithalatın yüzde 20,6'sına ulaşırken, Çin'e dönük ihracat hacmi ise toplam ihracatın yüzde 13,9'unu oluşturdu.