Çin 2022'de Enerji Üretiminde Vites Yükseltti

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Küresel pazardaki değişken koşullara karşı enerji güvenliğini sağlama çabasını artıran Çin, 2022'de çeşitli enerji kaynaklarında istikrarlı artışlar kaydetti.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisinin 2022 yılı fosil yakıt ve temiz enerji üretim verileri şöyle:

Çin geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artışla yaklaşık 4,45 milyar ton kömür üretti.

Ülkenin doğalgaz üretimi 217 milyar metreküpü aştı. Çin üst üste altı yıldır doğalgaz üretiminde yıllık 10 milyar metreküpün üzerinde artış kaydediyor.

Çin'de ham petrol üretimiyse tekrar 200 milyon tonun üzerine çıktı.

Yenilenebilir enerjinin yeni kurulu güç kapasitesi 140 milyon kilovata ulaştı, böylece toplam kurulu güç kapasitesi 1,2 milyar kilovatı geçti.

Rüzgar ve güneş enerjisi yeni kurulu kapasiteleri de rekor bir seviyeye ulaşarak 120 milyon kilovatı aştı.

Toplam yaklaşık 2 trilyon yuanlık (yaklaşık 290,2 milyar ABD doları) yatırımı olan büyük enerji projeleri tamamlandı ve ülkenin ekonomik büyümesine güçlü bir ivme kazandırıldı.

Çin'de 2022 yılında dünyanın en büyük temiz enerji koridoru ve en verimli basınçlı hava enerji depolama istasyonu da dahil olmak üzere birçok önemli enerji projesi tamamlandı.

Çin, 2023'te de 205 milyon ton ham petrol üretmeyi ve yıllık 6 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz üretim artışı sağlamayı öngörüyor.

Bu yıl sonu itibarıyla, rüzgar ve güneş enerjisi ile hidroelektrik kurulu gücünün sırasıyla yaklaşık 430 milyon, 490 milyon ve 423 milyon kilovata ulaşması bekleniyor.