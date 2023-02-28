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Çin 2022'de Enerji Tasarrufu Sağladı ve Düşük Karbonlu Kalkınmayı İlerletti

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Çin 2022'de Enerji Tasarrufu Sağladı ve Düşük Karbonlu Kalkınmayı İlerletti

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin yüksek kaliteli ve yeşil kalkınmayı teşvik etmeye devam ederken, 2022 yılında enerji tüketimini ve karbondioksit (CO2) emisyonlarını azalttı.

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin yüksek kaliteli ve yeşil kalkınmayı teşvik etmeye devam ederken, 2022 yılında enerji tüketimini ve karbondioksit (CO2) emisyonlarını azalttı.

Salı günü Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, geçen yıl ülkenin 10.000 yuan (yaklaşık 1.438,46 ABD doları) gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) başına enerji tüketimi 2021'e göre yüzde 0,1 azalırken, 10.000 yuan GSYH başına CO2 emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 0,8 düştü.

NBS Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun, Çin'in 2022'de ekonomiyi istikrara kavuştururken kalkınmanın yeşil dönüşümünü hızlandırdığını, ülkenin ekolojik durumunun sürekli iyileştiğini, yeşil ve düşük karbonlu üretim ve yaşam tarzlarının oluşumunun hızlandığını söyledi.

Sheng, Çin'in enerji tüketiminde düşük karbonlu dönüşümünü ilerletmeye devam ettiğini, temiz enerji üretiminin hızla arttığını ve fosil olmayan enerji tüketiminin sürekli genişlediğini belirtti.

Çin'de geçen yıl su, rüzgar, güneş ve nükleer enerji gibi temiz enerjiden elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarken, fosil olmayan enerji tüketimi 0,8 yüzde puan artarak ülkenin toplam elektrik tüketiminin yüzde 17,5'ini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 28 Şubat Güncel Haberler

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