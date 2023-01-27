Çin, 2022'de Dünyanın En İyi Gemi Üreticisi Olmayı Sürdürdü

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in gemi inşa sektörü, üretim ve siparişler açısından en büyük pazar payıyla, 2022'nin sonuna kadar küresel liderliğini sürdürdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in gemi inşa sektörü, üretim ve siparişler açısından en büyük pazar payıyla, 2022'nin sonuna kadar küresel liderliğini sürdürdüğünü gösterdi.

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği'ne göre, ülkenin gemi inşa üretimi geçen yıl 37,86 milyon detveyt tona (dwt) ulaştı ve dünya toplamının yüzde 47,3'ünü oluşturdu.

Gemi inşa sektörünün bir diğer önemli göstergesi olan yeni siparişler, 2022 yılında yüzde 55,2'lik küresel pazar payıyla 45,52 milyon dwt seviyesinde gerçekleşti.

Sektörün bekleyen siparişleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artışla 105,57 milyon dwt'ye ulaştı ve dünya pazar payının yüzde 49'unu aldı.

Bu arada birlik, altı Çinli gemi inşa işletmesinin yukarıda bahsedilen üç gösterge açısından dünyanın ilk 10'u arasında yer aldığını da kaydetti.