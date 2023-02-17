Çin 2022'de de Almanya'nın En Önemli Ticari Ortağı Olmayı Sürdürdü

BERLİN, 17 Şubat (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Çin'in 2022 yılı itibarıyla art arda yedi yıldır Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Almanya'nın başkenti Berlin'i aydınlatan yeni yıl süslemeleri, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

BERLİN, 17 Şubat (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Çin'in 2022 yılı itibarıyla art arda yedi yıldır Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Destatis'in Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi tarafından 2022 yılında Çin'den ithal edilen mallar yıllık yüzde 33,6 artış göstererek 191,1 milyar euroya (204,4 milyar ABD doları) ulaştı. Almanya'nın Çin'e ihracatı ise yüzde 3,1 artarak 106,8 milyar euroya yükseldi.

ABD, 247,8 milyar euro ticaret hacmiyle ikinci olurken, onu Almanya'nın komşusu Hollanda izledi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan Tuanjie Köyü İstasyonu'ndan yola çıkan Yuxin'ou (Chongqing-Xinjiang-Avrupa) Çin-Avrupa yük treni görülüyor, 19 Mart 2021. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

Almanya'nın önemli endüstrilerinin çoğu için Çin ile iş yapmak önem arz etmeye devam ediyor. Almanya Elektro ve Dijital Endüstri Derneği'ne (ZVEI) göre, Çin'e yapılan elektronik ürün ihracatı yüzde 5,5 artarak 26,5 milyar euroya, Çin'den yapılan ithalat ise yüzde 23,5 artışla 84,4 milyar euroya ulaştı.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW Kiel) tarafından Çarşamba günü yayımlanan analize göre, Çin'den gelen pek çok ürün grubu "Alman ekonomisi için vazgeçilmez" durumda. Dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik eşyalar yüzde 80 civarında ithalat payına ulaştı.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlenen 2022 Çin Otomobil Fuarı'nda, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in standındaki elektrikli aracı inceleyen ziyaretçiler, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Bunlara ek olarak, Almanya'nın skandiyum veya antimon gibi bazı nadir elementler ve hammadde ithalatının yaklaşık yüzde 85'i Çin'den geliyor. IFW Kiel'e göre Almanya, solunum maskeleri ve ağrı kesiciler gibi tıbbi ürünler için de Çin'e güçlü şekilde bağımlı durumda.