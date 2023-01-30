Çin, 2022'de 2 Bin Kilometrelik Yüksek Hızlı Demiryolu Hattını Hizmete Açtı

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolu Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre, 2022 yılında Çin genelinde 2.082 km'si yüksek hızlı hatlar olmak üzere toplam 4.100 km'lik yeni demiryolu hattı faaliyete geçti.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Fuyang şehrindeki Fuyang Batı Tren İstasyonu'nda trene binmeye hazırlanan yolcular, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Guo Chen/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolu Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre, 2022 yılında Çin genelinde 2.082 km'si yüksek hızlı hatlar olmak üzere toplam 4.100 km'lik yeni demiryolu hattı faaliyete geçti.

Şirkete göre, geçen yıl sonu itibarıyla aktif Çin demiryollarının toplam uzunluğu 155.000 km'ye, aynı dönemde yüksek hızlı ağın işletme uzunluğu da 42.000 km'ye ulaştı.

Çin demiryollarına yapılan sabit varlık yatırımı 2022'de 710,9 milyar yuana (yaklaşık 105 milyar ABD doları) çıktı ve bu da demiryolu altyapısı inşaatı alanında bir dizi büyük projeyi destekledi.

Şirket, 2023 yılında Çin'in, 2.500 km'si yüksek hızlı trenler için olmak üzere 3.000 km'den fazla yeni demiryolu hattını faaliyet sokmayı planladığını söyledi.

Çin, halkın artan rahat ve konforlu seyahat talebini karşılamak için dünyanın en büyük yüksek hızlı demiryolu ağını inşa etti.