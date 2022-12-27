Çin 2021 Gsyih Büyümesini Revize Etti

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Salı günü yaptığı açıklamada ülkenin 2021 gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesini nihai doğrulama sürecinde yüzde 8,4 olarak revize ettiğini duyurdu.

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Salı günü yaptığı açıklamada ülkenin 2021 gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesini nihai doğrulama sürecinde yüzde 8,4 olarak revize ettiğini duyurdu.

Büro, büyüme rakamının ilk hesaplamaya göre 0,3 yüzde puan yükseldiğini belirtti.

Revizyonun ardından Çin'in 2021'deki GSYİH'si ilk hesaplamaya göre 556,7 milyar yuan artışla 114,92 trilyon yuana (yaklaşık 16,52 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çin'in yıllık GSYİH'si, ilk hesaplama ve nihai doğrulama olmak üzere iki tür hesaplama sürecinden geçiyor. Nihai doğrulama; yıllık istatistiksel veriler, nihai mali hesaplar ve dairelerin idari kayıtları temel alınarak yürütülüyor.